Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sınırlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi. Türkiye ikinci çeyrek büyüme rakamları ile G20 ülkeleri arasında Japonya ile birlikte en iyi performans gösteren ülke oldu. Çin ise yüzde 3,2 büyüme oranı ile büyüme gösteren tek ülke oldu. Avro Bölgesi’nin da daralma -14,5 olurken ABD yüzde 31,7, İngiltere yüzde 22,8 ve İspanya yüzde 22,1 ile en fazla küçülen ülkeler arasına girdi.



HİZMET DÜŞTÜ, FİNANS VE TELEKOMÜNİKASYON ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre en yüksek daralma yüzde 25 ile hizmet sektöründe yaşanırken onu yüzde 16-5 ile sanayi sektörü ve yüzde 2,7 ile inşaat sektörü izledi. Buna karşılık finans ve sigorta faaliyetleri ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde sırasıyla yüzde 27,8 ve yüzde 11 büyüme kaydedildi. Öte yandan takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 düşüş kaydetti. GSYH 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 041 milyar 643 milyon TL oldu.



ALBAYRAK: V ÇIKIŞI GÖRÜRÜZ

Büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kötümser tabloların aksine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) oranının dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdiğini belirterek “Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli” ifadelerini kullandı. Albayrak, millî ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye'nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak “2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz” diye konuştu.



EN FAZLA ABD DARALDI

Albayrak'ın paylaşımında, ülkelerin ikinci çeyrek GSYİH oranları da yer aldı. Buna göre, ABD yüzde 31,7'lik daralmayla listenin ilk sırasında bulunurken Birleşik Krallık'ın ikinci çeyrek küçülme oranı yüzde 22,8 oldu. Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 14,1'lik daralma olduğunun görüldüğü listede, G7 ülkeleri ortalaması yüzde 11,9, OECD ortalaması da yüzde 10,9'luk küçülme oldu. Nisan-haziran dönemindeki yüzde 9,9'luk daralma ile listenin son sırasında yer alan Türkiye'yi, yüzde 10'luk daralmayla Japonya izledi.



İTO Başkanı Avdagiç:

İbre üçüncü çeyrekte yukarı doğru

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ‘korona çeyreği’ olarak adlandırıldığı ikinci çeyrekte tüm dünyada ekonomik faaliyetlerin durduğunu belirterek “Bu süreçte Türkiye de kendi payına düşeni aldı. Yüzde 9,9’luk bu daralma, normalleşmede V tipi dönüşün dip noktasını gösterdi. Ancak büyüme rakamlarına bakınca daralmanın şiddeti konusunda özellikle Avrupa ekonomilerine kıyasla daha ılımlı ayrıştığımızı görüyoruz. 2019’un aynı dönemine göre İngiltere yüzde 21,7, Fransa yüzde 19, İtalya yüzde 17,3, Almanya yüzde 11,6 küçüldü. Dünyadaki bu tablo bugün gelen büyüme verisini daha anlaşılır kılıyor. Diğer öncü göstergelerle birlikte bu rakamı tekrar yorumladığımızda, Türkiye ekonomide virüsün önünü, ikinci çeyrek sonu ve üçüncü çeyrek başında büyük ölçüde kesti diyebiliriz. İbre üçüncü çeyrekte yukarı doğru” dedi.

Temmuz ve ağustosta sanayide vardiyaların ciddi şekilde arttığını bildiren Şekib Avdagiç, ekonominin özellikle üçüncü çeyrekte hızlı bir çıkış yakalayacağını, dördüncü çeyreği ise pandeminin gidişatının belirleyeceğini aktardı. Avdagiç “Kapasite Kullanım Oranı, Reel Kesim Güven Endeksi ve PMI rakamları gibi öncü göstergelerin hepsi son dört aydır üst üste yükseliş kaydediyor. Pandeminin zirvesindeki bir çeyrekten hemen sonra çok hızlı toparlanabilmek, gösterdiğimiz önemli gayretin sonucu olacak. Bundan sonraki aylarda pek çok makro göstergede daha iyi rakamlarla karşılaşmayı bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.



Büyüyen tek ülke Çin

∂ Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 küçülen Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,2 büyüdü. İkinci çeyrekte sanayi üretimi, geçen yıla göre binde 9 artarken hizmetler sektörü yüzde 1,6 ve ikincil sanayi kolları yüzde 1,6 küçüldü. Ülkede GSYH, yılın ilk altı ayında yüzde 1,6 artışla 45,66 trilyon yuan (yaklaşık 6,53 trilyon dolar) büyüklüğe ulaştı.