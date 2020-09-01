Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgından etkilenen esnaf ve sanatkârların yaralarının vakit kaybetmeden sarılması gerektiğini belirten Palandöken şunları kaydetti: Covid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başladığı marttan bu yana kapalı olan kantinci, servisçi, nargileci ve eğlence mekânı işletmecileri gibi esnafımız ile 1 Haziran itibarıyla açılmalarına rağmen yasaklar sebebiyle müşteri kaybeden kahvehaneci ve kıraathane işletmecisi esnafımız başta olmak üzere, zor durumda olan esnaf ve sanatkârlarımıza acilen karşılıksız maddi yardımda bulunulmalı.