Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyada talep daralırken Türkiye ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu rakam, 2019'un rekor ayı olan ağustosa göre yüzde 5,7 azalmaya işaret etti. Söz konusu dönemde sekiz sektör tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatını yaparken altın ithalatındaki yüzde 394'lük artış dikkat çekti. İhracatçılar ise en büyük ihraç pazarı olan Avrupa'daki talep azalmasına rağmen önemli bir rakam olduğunu ifade etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Gerek aldığımız tedbirler ve uyguladığımız etkin politikalar gerekse başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşmeyle beraber, dış ticaretimizin önümüzdeki dönemde güçlü bir ivme kazanacağına inanıyoruz” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türkiye ihracatının birçok ülkeye göre oldukça olumlu bir seyir izlediğini belirterek “Dalga dalga bütün dünyayı saran pandemi fırtınasından adım adım güçlenerek çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki gelecek parlak, gelecek ihracat. Türkiye güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla büyümede öncü olmaya devam edecek” diye konuştu.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

II. Dünya Savaşı sonrası dünya ekonomilerinde en yüksek daralmanın yaşanacağı beklentisinin korunduğunu, ağustos ayında salgının hız kesmeden devam ettiğini, yaşanan belirsizliğin ihracatta dalgalanmaya sebep olduğunu söyleyen Gülle “Bu zor şartlarda dahi geçen yılın ağustos ayına yakın bir rakama ulaştı. Temassız ihracat, alternatif lojistik güzergahları ve taşıma yöntemlerin, başarımızdaki payı çok büyük" diyerek hükümete teşekkür etti. Gülle, 2020'nin ilk çeyreğinde Türkiye'nin yüzde 4,5 büyüyerek G-20 ve OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını yakaladığını, ikinci çeyrekte de ABD yüzde 31,7, İngiltere yüzde 22,8, İspanya yüzde 22,2, Fransa yüzde 19,2 ve AB ülkeleri ortalamasında yüzde 14,1 daralma görülürken Türkiye'nin yüzde 9,9 küçülmeden kalmasının Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modelindeki başarısını sergilediğini dile getirdi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİN İHRACATI HIZLA ARTIYOR

Türkiye'nin yerli ve millî olarak ürettiği hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksamı, demir yolu taşıtlarının ihracatı da hızlı arttı. Hava taşıtları, uzay taşıtları ve aksamı ihracatı yüzde 192,8 oranında artarken, demir yolu taşımacılığına dair araç ve aksamın ihracatı yüzde 42 artış gösterdi.

SOLUNUM CİHAZINDA YÜZDE 4097 ARTIŞ VAR

Covid-19 ürünleri ihracatı, ağustos ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; solunum cihazları yüzde 4.097, maske ve önlük yüzde 641, tanı kitleri yüzde 178, dezenfektan ihracatı ise yüzde 47 artış gösterdi. Toplam Tıbbi Ürün ihracatı ise yüzde 312 artışla 76 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİJİTALLEŞMEYLE DAHA ÇOK İHRACAT

Sonuncusu geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Kolay İhracat Platformu'nun yanı sıra bakanlığın uygulamaya aldığı temassız ticaret, sanal ticaret heyetleri, sanal fuar organizasyonları, e-İhracat destekleri gibi dijital ekonomi politikalarının, export akademi, online kadın girişimci networkü, sanal ticaret akademisi, dış ticaret eğitim seminerleri, Ticaret Müşavirleri ile e-sohbet toplantıları ve Kolay İhracat Platformu gibi sanal ortamda yapılan eğitim ve ihracatı tabana yayma faaliyetleri ile alternatif ulaşım güzergâh ve taşıma yöntemleri gibi lojistik politikalarla ileriye yönelik pozitif sinyaller verildiği de belirtildi.

DIŞ TİCARETTE ALTIN DAMGASI

¥ Türkiye'nin dış ticaretine ağustosta altın damga vurdu. Ağustosta 12,4 milyar dolarlık ihracata karşılık, altın hariç 14,6 milyar dolar ithalat yapıldı. Geçtiğimiz ay altın ithalatı ise yüzde 394 artarak 4 milyar 82 milyon dolara ulaştı. Bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı olarak kayıtlara geçti. İlk sekiz ayda yapılan altın ithalatı da yüzde 153 artışla 15 milyar 118 milyon dolara ulaştı.

¥ İhracatın bir numarası otomotiv sektörü, gerek AB'de yaşanan talep daralması gerekse üretici firmaların ağustos ayı rutin bakımları için üretime ara vermesiyle ihracatta daralma yaşadı. Otomotivde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,02 azalma gerçekleşti. Rakam 1,2 milyar dolar oldu.

¥ “Hazır Giyim” sektörü liderliği ele geçirdi. Bu sektörün ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 1 milyar 392 milyon dolar olarak gerçekleşti. “Tekstil” sektörü de yüzde 9,3 artışla 939 milyon dolara imza attı.

¥ Kimyasallar sektörünün ihracatı yüzde 6,3 artarak 1 milyar 1 milyon dolara ulaşırken sebze ve meyve ihracatı yüzde 19,3 artarak 491 milyon dolara ulaştı.

¥ Ağustos ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 39,3 artışla 92,8 milyon dolar ihracata ulaşan “Fındık ve Mamulleri”, yüzde 36,1 artışla 71,3 milyon dolara ulaşan “Tütün”, yüzde 18,6 artışla 130,2 milyon dolara ulaşan “Yaş Meyve Sebze” sektörleri oldu.