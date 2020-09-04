Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni ek süre tanıdı. Bu kapsama giren araç sahipleri 30 Eylül'e kadar muayenelerini yaptırabilecek. Yüzde 5 gecikme ücreti de alınmayacak.
Araç muayenesinde son tarih 30 Eylül
04.09.2020 - 02:52 | Son Güncelleme: 04.09.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Salgın sebebiyle 3 Nisan-3 Temmuz tarihleri arasında araçlarının muayenesini gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerine 17 Ağustos'a kadar süre tanınmıştı.
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729363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/729363.aspx
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