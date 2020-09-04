Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni ek süre tanıdı. Bu kapsama giren araç sahipleri 30 Eylül'e kadar muayenelerini yaptırabilecek. Yüzde 5 gecikme ücreti de alınmayacak.