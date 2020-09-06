Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İSTANBUL

Pandemi birçok sektörü olumsuz etkilese de kiralık araç sektörü tarihinin en parlak günlerini yaşıyor. Normalleşme sürecinde vatandaşlar toplu taşıma araçları yerine kiralık araçlara yönelince talep zirveye çıktı. Temmuz ayında ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış ve yazın tatile gidenlerin etkisiyle araç kiralama oranı yaklaşık üç kat arttı.

DÖRT MİLYON ARAMA

Türkiye'nin en büyük 100 kiralık araç şirketiyle iki bine yakın lokasyonda 100 bin araçlık filoyla hizmet veren online araç kiralama firması Yolcu360'ın CEO’su Umut Yıldırım, özellikle bireysel araç kiralama sayısında ciddi bir artış olduğunu belirterek “Eskiden araç kiralama tatlı iken pandemi ile birlikte ana yemek oldu. Bu dönemde araç kiralamanın temel ihtiyaç haline gelmesi, talebi yükseltti. Örneğin, 2020 yaz döneminde yaklaşık dört milyon kişi araç kiralama araması yaparak web sitemizi ziyaret etti. Pandemi döneminde toplu taşımayı riskli görenler, bir şekilde araç kiralamaya yöneldi. Yolcu360 verilerine baktığımızda, pandemi süresince aylık kiralama oranında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 135 artış yaşandı. Türkiye’de sektörümüzün yıllık ortalama büyüme hızı ise yüzde 35 civarında. Bu dönemin en çarpıcı verisi ise turizm sektörü gerilerken bireysel araç kiralamada büyümenin devam etmesi oldu" dedi.

Yaz döneminde 20 bin araç kiraladıklarını ifade eden Yıldırım şu bilgileri verdi: Verilerimizi incelediğimizde, temmuz ayı artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 250 oldu. En çok araç kiralanan lokasyon ise bu dönemde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. Kiralık araç aramalarının yüzde 39’u İstanbul, yüzde 11’i İzmir ve yüzde 10’u Ankara için gerçekleşti. 2020 yaz döneminde araç ile en sık seyahat edilen lokasyon İstanbul oldu. İzmir, Trabzon veya Muğla’dan araç kiralayıp yolculuğuna başlayan misafirlerimiz İstanbul’ da araçlarını teslim etti. İstanbul’dan yolculuğuna başlayan misafirlerimizin seyahat lokasyonlarını incelediğimizde ise öne çıkan bölgeler sırasıyla Muğla, İzmir, Ankara ve Antalya olarak görünüyor.

EKONOMİK ARAÇLARI TERCİH ETTİK

Daha çok ekonomik araçların tercih edildiğine dikkat çeken Yıldırım “Misafirlerimiz, çoğunlukla ekonomi sınıfındaki araçları tercih ediyor. 2020 yılının yaz dönemine baktığımızda kiralanan araçların yüzde 60’ının ekonomi sınıfından olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde en çok kiralanan aracımız ise Peugeot 301. Rakamları incelediğimizde vites tercihlerinin yüzde 63 oranında manuel, yüzde 37 oranında otomatik vites olduğunu görüyoruz. Yine datalarımıza göre misafirlerimizin yüzde 39’u benzinli araç tercih ederken, yüzde 61’i ise tercihini dizelden yana kullanıyor. Bunda dizelin sağladığı yakıt avantajının büyük etkisi olduğu bir gerçek” diye konuştu.

İKİNCİ ELDEKİ ZAMLAR 2021'DE ETKİSİNİ GÖSTERİR

İkinci el araçlarda yaşanan fiyat artışlarının kiralık araç sektörünü etkileneceğini ifade eden Umut Yıldırım “Aslında ikinci el araç fiyatları şu anda çok etkilemedi. Yaz sezonuyla birlikte fiyatlar her yaz olduğu gibi benzer oranlarda bir artış sergiledi. Bu fiyat artışlarının eylül ayı ile birlikte geri çekilmesini bekliyoruz. Bu durum, sektörümüzü ilerleyen günlerde etkileyecek. Fiyat farklarının sektöre yansıması genelde altı ay ya da bir sene sonrasında gerçekleşiyor. Özellikle 2021 yılındaki kiralama fiyatlarının, maliyetlerin artışına paralel olarak yükselmesi bekleniyor” dedi.

250 MİLYON LİRA VERDİLER SATMADIK

Geçen üç yıllık süre içerisinde 100 milyon TL ciroya ulaştıklarını ve yıllık 300 binden fazla kullanıcıya yol arkadaşlığı ettiklerini dile getiren Yıldırım, 2022 yılı hedefini ise 500 milyon TL olarak açıkladı. Sektördeki başarılarının sektördeki yatırımcıların da dikkatini çektiğini anlatan Yıldırım “Altı ay kadar önce bir firmadan 250 milyon TL’lik bir teklif geldi. Ancak, mevcut durumda pazarımız Türkiye’de ve dünyada büyümeye çok uygun ve araç kiralama da her zaman bir ihtiyaç olmaya devam edecek. Bu sebeple de kendimiz devam etmeyi tercih ederek teklifi reddettik. Girişim dünyasında değeri bir milyar doları aşan şirketler, unicorn olarak nitelendiriliyor. Bizim de hedefimiz, araç kiralama sektöründe unicorn olmak” dedi.

ARAÇLAR HER KULLANIMDA DEZENFEKTANLA TEMİZLENİYOR

Yıldırım, araçlarda hijyen konusunda gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek "Hizmet standartlarımızı sağlayan iş ortaklarımızla, araçlarının bakımını ve dezenfeksiyonunu yaparak misafirlerimize güvenli ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti sunuyoruz. Ekosistemimizdeki araçlar, her kullanımdan sonra komple bir dezenfeksiyon sürecinden geçiyor. Bu işlemler sırasında araçların ön camları, direksiyon simitleri, vites kolları, kapı kolları, aynaları gibi sıkça temas edilen yüzeyler arabanın döşemesine zarar vermeyecek kuvvetli dezenfektanlarla silinerek, hijyen seviyesi korunuyor" diye konuştu.