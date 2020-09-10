Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Okulların açılmasına sayılı günler kala aileleri alışveriş telaşı sardı. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte kırtasiye sektöründe de hareketlilik bekleniyor. Kırtasiye işletmecisi Mevlüt Akkaymak, okulların açılmasına ilişkin süreçteki belirsizlik nedeniyle velilerin kırtasiye alışverişlerini ertelediğini belirterek “Cumhurbaşkanı’mızın açıklamaları, sektöre adeta can simidi oldu. Anaokulu ve birinci sınıf, bizim için en kıymetli müşteri. O sınıfların açılması, sektöre hareket verecek. Bizim işimiz okula bağlı, okul olduğunda hareketli. Diğer zamanlardaki ufak tefek işler de yaz dönemini atlatmayı sağlar ama işimiz sezonluk; okulla açılır, okulla kapanır” dedi.

"FİYATLARDA YÜZDE 25’LİK ARTIŞ VAR”

Ancak bu sene alışverişler biraz zamlı olacak. Dolar kuru veya gümrük vergilerinin fiyatlara zam olarak yansıdığını dile getiren Akkaymak “Geçen yılın eylül ayı ile bu yılın eylül ayı arasında yüzde 25’lik fiyat artışı var ama bunun pandemiyle bir alakası yok” diye konuştu. Kırtasiye malzemelerinde uygulanan KDV oranlarını da değerlendiren Akkaymak “Ürünlerin çok azında KDV oranı yüzde 8, çoğunda yüzde 18. Yüzde 8 olan kısım biraz düşse veya yüzde 18 olan kısım yüzde 8 olsa, çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

Akkaymak, kırtasiye alışverişinin maliyetiyle ilgili olarak da fiyatların ürünlerin kalitesine göre değişebileceğini belirterek “Ortalama bir alışverişte okul çantası, 450 TL'ye rahatlıkla doldurulur. Kırtasiye malzemeleri kesinlikle güvenli. Sağlık açısından sıkıntılı olan bir ürün yok” diye konuştu.

HİBRİT DÖNEM

Milyonlarca öğrenci uzun bir aradan sonra okula dönüş hazırlığı yaparken hibrit eğitim modeli sebebiyle ihtiyaçlar da değişti. Metro Türkiye, bu yıl çocukların hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim ihtiyaçlarını düşünerek bütün hazırlıklarını tamamladı. Buna göre uzaktan eğitim ihtiyaçları ve evlerde daha iyi çalışma ortamları için ergonomik koltuk, masa, kitaplık ve ayaklı yazı tahtası gibi ürünler ile maske, dezenfektan, siperlik gibi hijyen ürünleri de satışa sunuyor. Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç “Kimyasal madde içermeyen ürünlerin yanı sıra okul alışverişindeki diğer önemli nokta bütçe ve çeşitlilik. Metro Türkiye olarak, okul alışveriş dönemini pandemi önlemleri doğrultusunda başlattık. Her bütçeye uygun şekilde birçok kategoride bini aşkın ürünü raflarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz” dedi.

ONLİNE SATIŞLAR YÜZDE 80 ARTTI

Okul alışverişleri her kadar şimdilik esnafa yansımasa da e-Ticaret sektörü hareketlendi. Hepsiburada’nın kırtasiye kategorisinde bulunan ürünlere talep, geçen seneye göre yüzde 80 oranında artış gösterdi. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan “Bu yıl, pandemi dönemindeki koşullarda öğrencilerin her türlü okul ihtiyacını ev konforunda topluca yapabilmesi için ‘Okullar Başlıyor, İndirim Zili Burada Çalıyor’ kampanyasını başlattık. Bundan önceki yıllarda kolaylık ve pratikliği sebebiyle online alışverişe yönelme vardı ancak bu yıl işin içine ‘sağlık’ girince, online alışveriş daha çok tercih edildi” dedi

Erturan'ın verdiği bilgiye göre en çok satan ürün okul çantası. Okul çantasının yanı sıra kalem ve yazı gereçleri, boya ve aktivite ürünleri de okul alışverişinin gözde ürünleri arasında yer alıyor. Önceki yıllardan farklı olarak online eğitim sebebiyle bu sene laptop, mouse, klavye ve kulaklıklar da büyük ilgi görüyor.