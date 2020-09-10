Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce ve Osmaniye'de yaşayanlar veya bu şehirleri ziyaret edenler cüzdanlarındaki temassız özellikli banka veya kredi kartlarını ve cep telefonlarını ödeme aracı olarak kullanabiliyor. Hatay Kart kullanıcıları ise Masterpass altyapısı sayesinde mobil uygulama üzerinden kartlarına bakiye yükleyebiliyor. Düzce ve Osmaniye ile beraber temassız kart veya cep telefonu ile toplu taşıma ödemelerinin yapılabildiği şehir sayısı 18’e ulaştı. Hatay dâhil 13 şehirde ise Masterpass altyapısı ile ulaşım kartlarına bakiye yüklenebiliyor.