Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Projede, üniversitenin son sınıf öğrencilerine ya da yeni mezunlara iş garantili eğitimler verilecek. İlk fazda 20 öğrenci ile eğitimlere başladıklarını ifade eden Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, kadınlara pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyledi. Öney "Yapılan araştırmalar göre 2022’de 130 milyon yeni iş imkânı olacak ve bunların 70 milyonunu robotlar alacak. Geriye kalan 60 milyon işin yüzde 54’ünü yapmak içinse yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi gençlere ihtiyacımız olacak. Wtech Akademi olarak UiPath, Linktera ve DenizBank aracılığıyla bu ihtiyaç ve gereklilikten hareketle açtığımız Robotik Süreç Otomasyonu sınıfımıza çok yoğun bir ilgi oldu. Bu gençleri istihdam edeceğiz. Aylık geliri 9.000 ila 20 bin lira olacak. Önümüzdeki dönemde yeni sınıflar açacağız"dedi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de sadece finansal hizmetler değil, toplumların ihtiyaç duyabileceği her alanda teknolojik çözümler sunmaya çalıştıklarını söyledi.