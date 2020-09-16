Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amazon Prime kullanıcıları aylık 7,90 TL ücret karşılığında hızlı kargo ve ertesi gün teslimat seçeneklerinin yanı sıra Netflix benzeri bir platform olan Prime Video ile Prime Video ve Prime Gaming servislerine de erişim sağlayabiliyor. Söz konusu servisler 30 gün ücretsiz. Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott “Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki müşterilerimiz 50 TL üzeri siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki üyeler ise harcama limiti olmaksızın ertesi gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Ayrıca Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra çok daha fazla ayrıcalık sunuyor. Her bir yan faydayı ayrı ayrı düşündüğümüzde oldukça değerli bir paketi cazip bir fiyatla müşterilerimizle buluşturduğumuz için çok memnunuz” dedi.