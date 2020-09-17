Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Türkiye’de milyonlarca engelli birey, çalışma hayatı ile günlük yaşamın pek çok doğal gereksinimine ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu zorluklardan önemli bir kısmı da günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alan bankacılık hizmetlerinde yaşanıyor. Bu konuda harekete geçen Alternatif Bank, son yıllarda ‘Engelsiz Bankacılık’ alanındaki çalışmalarını hızlandırdı. Banka, son üç yılda şubelerinin yüzde 80’den fazlasını yenilerken, bankacılık hizmetlerindeki fiziksel, işitsel ve görsel engelleri kaldırıyor. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür “Basiretli ve danışman bankacılık hedeflerimizin yanına ‘Engelsiz Bankacılığı’ da katıyoruz” dedi.

Yaptıkları sosyal medya analizinde engellilerin ağırlıkla emeklilik, eğitim-sınavlar, istihdam, çalışma hayatı, ulaşım ve erişilebilirlik gibi konularda sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Gür, şöyle konuştu: Bankacılık hizmetleri özelinde yapılan paylaşımlara baktığımızda ise yüzde 17’sinin fiziksel erişimde, yüzde 62’sinin de başta kredi olmak üzere bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanma noktasında sıkıntılı olduğunu tespit ettik. Bu veriler ışığında engelli bireylere yönelik 50 bin TL’ye kadar yüzde 1,10 faiz oranı ve 24 aya kadar vade imkânı sunan kredi paketimizi oluşturduk. Alternatif Bank’ı beş yıl içerisinde engelsiz bankacılığın örnek kurumu yapacağımıza söz veriyoruz. Engelliler tarafından en çok tercih edilen banka olabilmeyi arzu ediyoruz.

Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay da engelli istihdamında kanuni düzenlemelerle belirlenen kotayı karşıladıklarını belirterek “Hedefimiz yasal zorunlulukların üzerinde engelli istihdamını sağlamak, staj süreçlerimize engelli öğrencileri dâhil etmek” dedi. Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu ise rampa ve sesli uyarı sistemleriyle şubelerinin tümünde erişilebilirlik düzenlemeleri konusunda önemli yol katettiklerini ifade etti.