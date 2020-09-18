Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Buna göre şirketler 'yeni normal'e henüz tam olarak geçemedi. İşletmelerin yüzde 57’si sektörel bazda iyileştirmelerin, yüzde 29’u şirket içi dinamiklerin ve yüzde 14’ü tedarik zincirindeki gelişmelerin, toparlanma süreçlerini hızlandıracağını ifade etti. Her 100 işletmeden 85’i, eğitim ve koçluk alanında desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, krizden çıkış yolunun üretim ekonomisinden geçtiğini vurgulayarak “İşletmelerin kriz ve toparlanma evreleri arasında ‘gel-git’ yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. İkinci dalga belirsizliği, işletmelerin öngörü yapmasını zorlaştırdı. Dünya gözünü ufka dikmiş aşıyı beklerken, krizlere karşı en kuvvetli aşı üretim ekonomisinden geçiyor. Ülkemizin markalı, yüksek katma değerli, ihracatı odağına alan sanayi temelli bir üretim ekonomisine geçmesi, sürdürülebilir kalkınma ve kaliteli büyümenin anahtarıdır” dedi.