Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su altı teknolojilerinde ülkenin geleceğine öncülük edecek yarışma bu yıl da büyük bir heyecana sahne olacak. TEKNOFEST 2020 kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması 23-26 Eylül'de Gaziantep Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. 376 takımla başvuru rekoru kırılan yarışmada finale kalan 43 takım, insansız araçlarıyla su altındaki yeteneklerini yarıştıracak. Gaziantep'in simgelerinden Çingene Kızı Mozaiği'nin temsilî montajının yapılacağı parkur ise yarışmaya farklı bir heyecan katacak. Baykar yürütücülüğünde düzenlenen, Uçan Araba Tasarım Yarışması'nın final süreci de 24-27 Eylül 2020'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde tamamlanacak. TEKNOFEST 2020'de yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödül bekliyor.