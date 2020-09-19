Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmaları yakından takip eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, tarihî yapıya önceki akşam ziyaret gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu. Kuleyi gezen ve işlemleri denetleyen Bakan Ersoy, yetkililerden bilgi aldı. Galata Kulesi’nin, ekim ayının başında yeniden ziyarete açılması planlanıyor. Çalışmaları yapacak firmaya 30 Haziran'da yer teslimi yapılmıştı. 11 milyon liralık bedelle gerçekleşen restorasyon neticesinde, 1967 yılındaki yapay eklentilerden oluşan molozlar çıkarıldı. Çalışmaların ardından Galata Kulesi, sonradan eklenen yapılardan kurtarıldıktan sonra asıl kimliğine kavuşmuş olacak. Bakan Ersoy'un paylaştığı "Beyoğlu Kültür Yolu" projesinde Galata Kulesi de önemli bir yere sahip olacak. Galataport'a gemilerle gelecek turistler, Beyoğlu'na geçerken Galata Kulesi'ne uğrayacak.