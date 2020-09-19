Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz genelinde ağırlıklı olarak Cumhuriyetköy’deki bahçelerde yetiştirilen “Beykoz elması” ilçeye özgü lezzeti, sulu ve sert yapısıyla tercih ediliyor. Şifa ve lezzetiyle tüketicilerin gözdesi olan elma kış boyunca sofraları süslüyor. İlçede Temmuz-Kasım ayları arasında yapılan hasatla her yıl 10 farklı çeşit elma Beykoz’dan pazara iniyor.



Beykoz Belediyesi ilçede tarımı teşvik etmek amacıyla başlattığı “Adil Sözleşmeli Tarım Projesi” kapsamında kiraz ve karpuzun yanı sıra elma üreticisini de sevindirdi. Sezon başında imzalanan sözleşmeyle çiftçiye 10 ton alım garantisi verildi.

“Alım garantisi çiftçiyi rahatlattı”

Beykoz Belediyesi ile alım sözleşmesi imzalayan çiftçi Mevlüt Artvinli, “Cumhuriyetköy’deki 200 dönümlük bir arazide kiraz, elma ve kivi yetiştiriyoruz. 'Adil Sözleşmeli Tarım Projesi' değişken piyasa koşullarıyla mücadele eden çiftçileri koruyan ve rahatlatan bir uygulama. İlçemizde tarımın devamlılığı açısından da çok önemli. Beykoz Belediyesine çiftçiye verdiği destek için teşekkür ediyor, tarımı teşvik eden yatırımların artmasını diliyorum. Elmalarımızın hepsi sertifikalı, uluslararası markaya sahip elmalardır. Bu yıl pandemi olduğu için maalesef bahçemize ziyaretçi almıyoruz ama bugüne kadar devamlı ziyaretçiler geliyordu. Bazı ziyaretçiler elmanın tadına bakıyordu ve büyük bir şaşkınlık içerisinde, 'bu elma ise biz şimdiye kadar ne yiyorduk' diye hayretlerini dile getiriyorlardı. Bu durumda bizim elmalarımızın kalitesini gösteren bir işarettir” dedi.

Elmalar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Beykoz Belediyesi, proje kapsamında üreticisine alım garantisi verdiği 10 ton elmayı bahçeden alarak hijyen koşullarına uygun olarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Projeyle çiftçinin emeği tarlada değer kazanırken, ihtiyaç sahipleri de sevinecek.