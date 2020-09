Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi’nin ilk şehir hastanesi olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, açılış için gün sayıyor. Şu an faaliyette olan Isparta ve Eskişehir Şehir Hastanelerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesini de tamamlayan Akfen İnşaat, Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle yapımı üstlenilen ve 1,5 milyar TL'ye mal olan 486 yataklı hastaneyi ay sonunda Sağlık Bakanlığına teslim edecek. Projenin sözleşmede taahhüt edilen şekliyle 24 ayda tamamlandığını belirten Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, hastanenin eylül sonunda faaliyete geçeceğini ifade etti.

LANSE EDİLDİĞİ GİBİ KÂRLI DEĞİL

Tamamlanan üç şehir hastanesi ile 2.322 yatak kapasitesine ulaştıklarını anlatan Akın “Akfen olarak KÖİ modeliyle yaptığımız son hastanemiz Tekirdağ Şehir Hastanesinde 25 yıllık imtiyaz hakkımız var. Yap-İşlet-Kirala modeliyle yapıyoruz. 25 seneliğine kiralıyoruz idareye. İdare de bize bir bedel ödüyor bunun karşılığında. Ayrıca 19 hizmet sağlıyoruz, bu hizmetlerden de hizmet karşılığı bir bedel alıyoruz. Burada herhangi bir hasta garantisi yok. Hiçbirinde yok, kira alıyoruz sadece. Lanse edildiği kadar kârlı işler değil” dedi.

MODEL, DÜZGÜN ANLATILAMADI

Bakanlığın artık bu modeli tercih etmediğini belirten Selim Akın “Taahhüt modeliyle kendileri yaparak devam edecekler gibi gözüküyor” diye konuştu. KÖİ modelinin iyi anlatılması gerektiğini kaydeden Akın, şöyle devam etti: Bakanlığın en büyük hatası orada oldu belki. Model düzgün bir şekilde anlatılamadı bir türlü kamuoyuna. Abartıldığı gibi ya da muhalefet edildiği gibi çok kazançlı projeler değil. Bakan Bey de açıkladı, ‘On taneye yakın yeni şehir hastanesi yapacağız’ dediler. Bunların hepsi taahhüt modeliyle yapılabilir mi bilmiyorum. Kamuya büyük yük olacak. Belki tekrar KÖİ modelini değerlendirebilirler ama farklı bir şey de yapabilirler. Olursa biz devam ederiz. Bu işi çok iyi öğrendik. Girmek isteriz. Burada 25 yıllık bir iş için 18 yıl vadeli kredi kullandık. Bu modelle yapılan projeler yurtdışından da ilgi çekiyor. Eğer devamı gelirse ilgilenebiliriz.

KONUŞULMASI BİLE TEDİRGİN EDİCİ

Selim Akın, muhalefet partisi yöneticilerinden gelen KÖİ projelerine ilişkin ‘Kamulaştıracağız’ çıkışını da şu sözlerle eleştirdi: Sözleşme üzerinden yapılan her yorum biraz Türkiye'ye bakışı değiştiriyor yabancıların gözünde... Biz kendi yatırımcımızın elinden bunları alıp da kamulaştırırsak yabancı yatırımcıyı buraya nasıl çekeceğiz? Benim mesela aklıma gelen ilk şey o olur. Dolayısıyla sadece kamulaştırma anlamında değil, sözleşmeyle hiçbir şekilde oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yarın öbürgün muhalefet de iktidara gelse böyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bunlar uluslararası sözleşmeler. Bir ayağı oraya gidiyor ama bunların konuşulması bile bir yabancı yatırımcı gözüyle Türkiye'ye baktığım zaman tedirgin eden bir şey. Çünkü siz ülkeye yatırım yapmak istiyorsunuz ve her an kamulaştırma söylemleri olan bir ülkeye yatırım gelmez. Ama bu çok uzak bir ihtimal ve olacak gibi de gelmiyor.

NE DENMİŞTİ?

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda birçok şirkete el koyacaklarını ifade eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke “Bunu nasıl yapacaksınız?” sorusuna şöyle cevap vermişti: Özel sektör dediğiniz Türkiye’deki bütün kaynakları rantla yemiş olan beş şirketten bahsediyorum. Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız ‘Bunlar artık kamunundur’ diyeceğiz ve devam edeceğiz.

PANDEMİ SEBEBİYLE YOĞUN BAKIM ODASI YÜZDE 50 ARTTI

Sözleşmelerin yüklenicilere fazla sorumluluk yüklediğini, biraz sadeleştirme istediklerini belirten Akın, Bakanlığın isteği dâhilinde pandemi sebebiyle yoğun bakım odalarını yüzde 50 artırdıklarını ifade etti. Akın, Tekirdağ Şehir Hastanesinde gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip, yatak kapasitesinin 566’ya kadar yükseltilebileceğini söyledi.

KOMŞU ÜLKELERDEN SAĞLIK TURİSTİ ÇEKECEK

Hastanenin komşu ülkelerden sağlık turisti çekmesi bekleniyor. Selim Akın “Şu anda pandemi nedeniyle bu kesintiye uğrasa da Tekirdağ’ı merkez olarak kabul ettiğinizde hayata geçirilen şehir hastanesi, Kırklareli ve Edirne’nin ötesinde Bulgaristan ve Yunanistan’dan bile hasta kabul edebilecek hâle gelebilecek” şeklinde konuştu.

9,8 MİLYARLIK YATIRIM HEDEFİ

Aynı zamanda Akfen Holding CEO'su olan Selim Akın, hastane haricinde Bodrum Loft Projesi’ni de temmuzda tamamladıklarını ve projeyi kendilerinin işleteceğini kaydetti. Akın “2021 Akfen Grubu olarak yeni yatırımlara tekrar hız verildiği bir yıl olabilir. 2020 yılı başında 4,5 milyar TL'si bu yıl olmak üzere iki yılın sonunda 9,8 milyar TL'lik yatırım hedefimizi bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

SAYILARLA TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ

Arsa Alanı: 114 bin metrekare

İnşaat Alanı: 158 bin metrekare

Yatak Kapasitesi: 486

Poliklinik Sayısı: 124

Ameliyathane Sayısı: 18

Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 102

Yeni Doğan Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 27

Pediatrik Yoğun Bakım: 16

Ruh Sağlığı Yatak Kapasitesi: 24

Palyatif Yatak Kapasitesi: 22

Deprem İzolatörü: 651

Açık Otopark Kapasitesi: 1.054

Kapalı Otopark Kapasitesi: 297

İstihdam: 700

Yatırım Bedeli: 1 milyar 500 milyon TL