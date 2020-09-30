Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 470,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,90 liradan, 3 bin 102 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 123 liradan, 429 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 433 liradan, 3 bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 52 liradan, bin 516 liradan alınan Yarım Ziynet bin 526 liradan ve 758 liradan alınan Çeyrek Ziynet 763 liradan satıldı.