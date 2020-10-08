Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ostim İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi üyesi olan MEKA Beton Santrallerinin İngiltere’de pazar lideri konumunda bulunduğunu ifade eden MEKA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaybal “134 milyar dolar maliyetle Avrupa'nın en büyük altyapı projesinin betonu, tamamıyla Türk mühendislerinin tasarımı ve yüzde 90'ın üzerinde yerli girdiyle MEKA Hazır Beton Santralinde üretilecek. İlk etap için özel üretim beş beton santrali sevk edildi, diğer santrallerin üretimi ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.