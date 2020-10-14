Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz; Antalya turizmini Covid-19 sürecinde Rusya, Ukrayna ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sırtladığını söyledi. Ekimin ilk haftasında yurt dışından Antalya'ya direkt olarak 1.206 uçuş gerçekleştiğini, bunun 500'ünün Rusya'dan, 200'ünün de Ukrayna'dan olduğunu aktaran Yavuz "Mayorka, Rodos, Girit ve Dubrovnik ekimin ilk haftasında toplam 200 bin turist ağırlarken, Antalya aynı dönemde 250 bin turistin tercih ettiği destinasyon oldu" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da, Antalya'yı Covid-19 sürecinde 2,5 milyondan fazla yabancı turistin tercih ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: Bu süreçte turist sayısından daha önemli bir şey var. Türk turizmi, çok büyük onur ve gurur mücadelesi verdi, büyük bir başarıya imza attı. Bugün dünyanın birçok destinasyonları kapalıyken, Türkiye'nin hâlâ birçok ülkeden turist alıyor olması hakikaten sektör adına büyük bir başarı. Sayılardan daha ziyade en önemli konu; dünyanın pes ettiği, dünyada turizmin bittiği dönemde hâlâ turizm yapıyor olabilmek çok büyük bir başarı. Bunda Kültür Turizm Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan ve sektörün tüm paydaşlarınca sahiplenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' programı etkili oldu. Çok zorlansak da büyük özveriyle çalıştık, başardık. Ülkemize gelen her turist büyük bir mutlulukla, keyifle döndükçe; ülkemize, kentimize gelen turist sayısı artmaya devam etti. Şu anda insanların seyahat edebileceği çok yer yok, güvenli hizmet veren nadir destinasyonlardan biri Türkiye" dedi.