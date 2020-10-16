Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediye hizmetlerine erişimde zorlanan esnaf, gelir vergisinden muafsa emlak vergisini ödemeyecek. Su faturalarında da indirim uygulanacak.

Ticari ya da turistik faaliyetlerde bulunan esnaf için de ayrıca vergi indirimi yapılacak. Düzenleme sadece ilçe belediye yönetimlerini değil, büyükşehir belediyelerini de kapsayacak ve şehir merkezleri dışında kalan bölgelere 'kırsal mahalle' tanımı getirilecek.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE TIPFAKÜLTESİ İÇİN 200 YATAKLI HASTANE ŞARTI

Vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesinin şartlarında da değişiklikler yapıldı. 200 yataklı hastanesi olmayan vakıf üniversiteleri tıp fakültesi açamayacak. Faal durumdaki hastanelerin de eksiklerinin tamamlanması için 2 yıl süre verildi. Mevcut hastaneler çalışmalarına devam edecek. Ancak açılması planlanan hastaneler için kanunda belirlenen donanımların yerine getirilmiş olması şartı aranacak.

Meclisteki görüşmelerde baz istasyonlarının yeniden düzenlemelerine ilişkin maddeler ise tekliften çıkarıldı.