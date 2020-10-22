Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Kullanıcıların banka hesabına gerek duymadan, alışveriş esnası ve öncesinde tek tıkla kredi başvuruş yapabileceğini dile getiren TURK Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 75’in üzerinde marka iş birliğimiz, 21 banka ve sekiz kart anlaşmamızla 4,5 milyon kart kullanıcısına hizmet veriyoruz. Buradan yola çıkarak ParamKredi ile dijital kredi dönemini başlatıyoruz" dedi. TURK Finansman AŞ Genel Müdürü Gökhan Ertürk de ParamKredi ile 36 aya varan taksit imkânı sunduklarını belirterek "Türkiye’de e-Ticaret hacmi pandeminin etkisiyle yılın ilk altı ayında geçen yüzde 64 artarak 91,7 milyar TL'ye ulaştı. Muazzam bir fırsat var. İşte tam burada ParamKredi ilk defa e-Ticaret’teki finansman ihtiyaçlarını anlık karşılayacak yeni nesil finansman modelini sunuyoruz. İlk olarak avukatların hizmetine sunduğumuz ParamKredi ile iki ay içinde 30 milyon TL’den fazla kredi başvurusu aldık. Avukatlar gibi farklı meslek gruplarına ve e-Ticaret sitelerine finansman sağlayacağız. Üç yıl içinde otomotiv harici finansman kredilerinde 1,5 milyar TL finansman sağlayarak pazardan yüzde 10 pay almayı hedefliyoruz” diye konuştu.