Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020'nin ilk dokuz ayında 46 bini iç hat olmak üzere toplamda yaklaşık 139 bin 500 sefer düzenlendi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 6 Nisan 2019'dan itibaren tam kapasiteyle hizmete giren İstanbul Havalimanı'nda, garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirinin aşılması sonucu, ilk yıl için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne 22,4 milyon avro ek ödeme yapmıştı. Dün terminalin giriş bölümünde Cumhuriyet bandosu, marşlar çalarak alanda bulunan çalışan ve yolculara konser verdi. Görevliler de yolculara Türk bayrağı dağıttı. Alanda bulunanlar daha sonra bando eşliğinde kortej oluşturarak yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul'dan Karabağ'a gitmek için havaalanına gelen Azerbaycanlı İlhame Çınar, Türk bayrağını öperek, tören alanında gözyaşlarını tutamadı.