Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri, 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.