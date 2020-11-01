Yapılan açıklamaya göre yolcular, 30 Ekim ve öncesinde satın alınan İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri, 6 Kasım’a kadar ücretsiz değiştirebilecek veya iade edebilecek. Bilet değişikliği ve iade işlemleri THY çağrı merkezi, satış ofisleri ve bilet satın alınan acenteler üzerinden yapılacak.
Biletler, ücretsiz değiştirilecek
01.11.2020 - 03:55 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 03:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), deprem sebebiyle İzmir kalkışlı ve varışlı biletlerin değişimi için yolculara bazı haklar tanındığını duyurdu.
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743236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743236.aspx
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