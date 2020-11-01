Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veriler yüzde 18'lik düşüşe işaret etse de; sektör temsilcileri, son çeyrekte yükseliş ivmesinin devam edeceğini ve yılı 40 binin üzerinde bir satışla tamamlayabileceklerini belirtiyor. EVA Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre; yabancı gayrimenkul alımının yüzde 36’sı "vatandaşlık edinimi" amacıyla gerçekleşti. Bu yıl ülke bazında ilk sırada Filistin yer aldı. Onu Afganistan, Mısır, Dominika, Irak, Ürdün, Yemen, İran, Cezayir ve S. Arabistan izledi. En çok tercih edilen il Konya oldu.