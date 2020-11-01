Veriler yüzde 18'lik düşüşe işaret etse de; sektör temsilcileri, son çeyrekte yükseliş ivmesinin devam edeceğini ve yılı 40 binin üzerinde bir satışla tamamlayabileceklerini belirtiyor. EVA Gayrimenkul Değerleme'nin araştırmasına göre; yabancı gayrimenkul alımının yüzde 36’sı "vatandaşlık edinimi" amacıyla gerçekleşti. Bu yıl ülke bazında ilk sırada Filistin yer aldı. Onu Afganistan, Mısır, Dominika, Irak, Ürdün, Yemen, İran, Cezayir ve S. Arabistan izledi. En çok tercih edilen il Konya oldu.
'Vatandaşlık'ta ilk tercih Konya
01.11.2020 - 06:02 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 06:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yabancılar ocak-eylül döneminde 26 bin 165 adet konut aldı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 31 bin 925 seviyesinde gerçekleşmişti.
Etiketler : konut,yabancıya konut satış,
743243 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743243.aspx
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