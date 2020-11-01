Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Türkiye’deki gıda israf oranları ile gelişmiş ülkelerdeki oranların benzediğini belirterek "Afrika gibi gıdaya erişimi zor olan coğrafyalarda gıda israfı daha az. Ama dünyanın geri kalanının, ülkemizdeki gibi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani çöpümüzün neredeyse yarısı gıda ürünü, tabağımızın da üçte biri çöpe gidiyor" dedi. Aral, dünyanın gıda ihtiyacının 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağını hatırlatarak "Yani eğer biz gıda israfını bugün engelleyemezsek, yoklukla öğreneceğiz. Bu, çok acı bir bedel olur. Torunlarımıza bolluk ve bereket içinde bir dünya bırakacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse 5'te 1'i... Gıda kaybı düzeyi ise yüzde 40'ta bulunuyor. Ülkemizde gıda israfını sadece yüzde 2 oranında bile iyileştirebilsek, 360 bin ailenin bir yıllık geçim giderlerini karşılayabiliriz.