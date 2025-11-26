Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Lai Ching-te, çok katmanlı bir hava savunma sistemi dahil Ada'nın savunma kapasitesini geliştirmek üzere 40 milyar dolar özel bütçe ayıracaklarını bildirdi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) lideri Lai Ching-te, Savunma Bakanlığı'nın 2026-2033 yıllarını kapsayan savunma özel bütçesi taslağını tamamladığını duyurdu.

Lai, 1,25 trilyon Tayvan doları (40 milyar dolar) tutarındaki özel bütçenin "T-Kubbe" adı verilen yüksek tespit ve önleme kapasitesine sahip çok katmanlı bir hava savunma sisteminin kurulması dahil silah alımları için kullanılacağını belirtti.

Çin'in Tayvan'a ve Hint-Pasifik bölgesine yönelik tehditlerinin arttığına dikkati çeken Lai, özel bütçenin Tayvan'ın güvenliğini, sosyal istikrarını ve halkının hür ve demokratik yaşam tarzını savunmayı amaçladığını vurguladı.

ÇİN'DEN TEPKİ

Pekin yönetimi ise Tayvan'ın özel bütçe planına tepki gösterirken, ABD ile savunma alanındaki ilişkisini eleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, "Çin, ABD ile Çin'in Tayvan bölgesi arasında resmi temaslara ve askeri bağlara karşıdır. DPP lideri yeniden birleşmeye direnç ve askeri yapılanma yoluyla bağımsızlık arayışında başarılı olamayacak" ifadesini kullandı.

ABD ile süren tarife müzakerelerinde Washington'ın savunma harcamalarını artırması yönündeki baskısıyla karşı karşıya kalan Lai, 10 Ekim'de yaptığı "Ulusal Gün" konuşmasında Tayvan'ın savunma harcamalarının gelecek yıl, NATO kriteri olan, gayrisafi hasılanın yüzde 3'ü eşiğini aşacağı, 2030 yılına gelindiğinde ise yüzde 5'e ulaşacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Tayvan'ın ABD'de Donald Trump yönetiminin planladığı "Altın Kubbe" hava savunma sistemini andıran "T-Kubbe" adlı çok katmanlı bir hava savunma sistemini inşa edeceğini açıklayan Lai, ayrıca yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerin entegre edildiği akıllı savunma sistemleri geliştirerek asimetrik savunma stratejisinin caydırıcılığını artıracaklarını dile getirmişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile askeri ilişki kurmasına ve silah satmasına karşı çıkıyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

