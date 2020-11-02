Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? Altın haftaya nasıl başladı merak ediliyor. İşte 2 Kasım 2020 güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı 506,35 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 827,8, Cumhuriyet altını 3.301 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise 1.882,5 dolardan işlem görüyor.

Piyasalar içerde ve dışarda yarın ABD'de yapılacak seçimlere odaklanmış durumda. Anketler, Joe Biden'ın sandıklardan zaferle çıkma ihtimalinin büyük olduğunu gösteriyor.

Öte yandan Avrupa'da corona virüs nedeniyle yeni kararların alınacağı ve ülkelerin ekonomilerinde yeniden kapanmalara gidileceği nedeniyle piyasalarda endişe hakim.