KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Dana ile GKRY müzakerecisi Menelaou, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’ın ziyareti öncesi 28 Kasım’da bir araya gelecek. 20 Kasım'da iki ülkenin lideri bir araya gelmiş, BM görüşmeyi samimi bulmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’ın gelecek ay Kıbrıs’a yapacağı ziyaret öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) müzakerecileri bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile Güney GKRY müzakerecisi Menelaos Menelaou’nun Holguin’ın Kıbrıs ziyareti ile ilgili olarak 28 Kasım’da başkent Lefkoşa’daki ara bölgede bulunan Ledra Palace'ta yerel saatle 09.30'da bir araya geleceği bildirildi.

20 KASIM'DA NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi.

Erhürman-Hristodulidis görüşmesinin ilk kısmına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da video konferansla katıldı.

Erhürman ile Hristodulidis'in, toplantının son 15 dakikasında baş başa görüştükleri öğrenildi.

Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, görüşmelerin olumlu atmosferde geçtiğini belirterek ilk toplantıda iki tarafın da kendi görüşlerini dile getirdiklerini aktardı.

"Ada'da şu an için bir çözüm atmosferi bulunmadığını" vurgulayan Erhürman, "Kıbrıs'ta çözüm atmosferinin oluşması için 10 maddelik öneri sunduk. Çözüm atmosferi için çaba harcanması gerekiyor. Sunduğumuz 10 maddelik öneriler, iki taraf için hayatı kolaylaştıracak ve çözülmesi taraflar için kolay gözüken konular." ifadelerini kullandı.

Erhürman, GKRY Lideri Hristodulidis'e yeni sınır geçiş noktaları, sınırdaki güvenlik kuvvetlerinin doğrudan telefon ile iletişimi gibi konuları içeren 10 maddelik öneriler dışında sınırda KKTC bayrağının yakılması gibi kendilerini rahatsız eden konuları da ilettiğini dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı, öneriler dışında Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin 4 maddelik metodolojiyi de ilk kez resmi olarak karşı tarafa ilettiklerini bildirdi.

5+1 toplantı yapılacaksa buna eli boş gitmek istemediklerine dikkati çeken Erhürman, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ile GKRY tarafındaki muhatabına iki cumhurbaşkanın da yetki verdiğini hatırlatarak temsilcilerin sıklıkla bir araya geleceğini, bu süreçte cumhurbaşkanlarının da telefonla devamlı iletişim kuracaklarını kaydetti.

BM GÖRÜŞMEYİ SAMİMİ BULDU

BM Sözcülüğünce, iki liderin görüşmesinin ardından yayımlanan yazılı açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis'in, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'nin koordinasyonuyla bugün ilk kez ara bölgede bir araya geldiğine işaret edilerek BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın da toplantıya çevrim içi katıldığına dikkati çekildi.

Görüşmenin samimi bir atmosferde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, Erhürman ve Hristodulidis'in, Cuellar ile ortak bir görüşme ve geniş kapsamlı toplantı konusunda mutabık kaldıkları duyuruldu.

HRİSTODULİDİS'TEN AÇIKLAMA

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, toplantıdan sonra basın açıklaması yaparak bugünkü toplantının müzakere olmadığını, görüşmede tarafların kendilerine göre önemli gördükleri konuları dile getirdiğini ifade etti.

Hristodulidis, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini aktararak, Kıbrıs'ta müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması konusunu hedefleyen bir sürece girdiklerini savundu.

ERHÜRMAN'DAN 10 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ

Görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs'ta çözüm atmosferinin tekrar oluşabilmesi için GKRY Lideri Hristodulidis'e 10 maddelik bir öneri paketi sundu.

Erhürman görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında bu önerileri şöyle sıraladı:

"1- Karma evlilikler dışında KKTC'de doğarak vatandaşlık almış çocuklara 'Kıbrıs Cumhuriyeti' (GKRY) vatandaşlığı hakkı verilmesi ve bu evliliklere sahip eşlerin GKRY'de araç kullanabilmesi.

2- Metehan Sınır Kapısı'ndaki geçişleri kolaylaştırmak üzere kabin sayısının üçe çıkarılması ve buralarda görevli bulundurulması.

3- Bostancı ve Derinya kapılarında seyrüsefer çıkarılarak geçişlere olanak tanınması.

4- İki taraftan 14 yaşındaki çocukların, bir dostluk maçında futbol karşılaşması düzenlemeleri.

5- İki liderin, Kayıp Şahıslar Komitesi'ni birlikte ziyaret etmeleri.

6- Mülkiyet ile ilgili Güney Kıbrıs'taki tutuklamalar konusunda adım atılması.

7- İki taraf arasında Hellim için Bureau Veritas Paris'in yetkilendirilmesi ve yeni bir teknik komite kurulması.

8- Avrupa Birliği (AB) Uyum Komitesi'nin yeniden kurulması ve çalışması.

9- Sınırda görevli Kıbrıs Türk ve Rum güvenlik görevlileri arasında doğrudan telefon hattı kurularak iletişim sağlanması. BM üzerinden iletişim yerine doğrudan iletişimin sağlanması.

10- Metehan Sınır Kapısı'ndaki ara bölge yol genişletme çalışmalarının başlangıcına iki liderin birlikte katılması. Yolun kuzeyde kalan kısmını Türk müteahhitlerin, güneyde kalan kısmını ise Rumların yapması. "

RUM TARAFI HENÜZ TEPKİ VERMEDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Ada'da çözüm atmosferinin tekrar oluşması için verdiği 10 maddelik öneri paketine GKRY tarafından henüz bir cevap gelmedi.

GKRY Lideri Hristodulidis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, toplantıda iki tarafın da sadece birbirlerinin gündeme getirdikleri konuları dinlediklerini söyledi.



BATIKAN ALTAŞ

