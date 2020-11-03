Serbest piyasada 8,4280 liradan alınan dolar, 8,4300 liradan satılıyor. 9,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8180 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 8,4280 liradan alınan dolar, 8,4300 liradan satılıyor. 9,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8250 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8180 lira olmuştu.
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