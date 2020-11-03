Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,51’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 17,12 puanlık artışla 1.150,71 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,74, holding endeksi de 0,77 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle kapattı
03.11.2020 - 18:42 | Son Güncelleme: 03.11.2020 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 1,51’lik yükselişle tamamladı.
Etiketler : borsa,ekonomi,bist,
743900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/743900.aspx
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