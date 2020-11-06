Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Pandemi sebebiyle kapalı ortamlarda soluduğumuz havanın temiz ve sağlıklı olması daha da önem kazandı. Bu süreçte hava kalitesini yükseltmek ve bulaşı riskini azaltmaya yardımcı olmak için AR-GE çalışmaları yaparak temiz hava dolapları geliştiren Bomaksan, başta Almanya ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkeden talep aldı. Cirosunun yüzde 25’ini oluşturan ihracatını önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 70’e çıkarmayı hedefleyen Bomaksan, Temiz Hava Dolabı’nın da katkısıyla 2020’yi ihracatta yüzde 200 oranında artışla kapamayı planlıyor. Temiz Hava Dolabı üretimine Covid-19 salgını döneminde başladıklarını söyleyen Bomaksan Genel Müdürü R. Bora Boysan, “Covid-19 salgını öncesinde, endüstriyel ortamlar için hava temizleme kulelerimizin AR-GE çalışmalarına devam ediyorduk. Çalışmalarımızda önemli bir yol aldığımız sırada pandemi başladı. Bomaksan olarak insanlara nasıl yardım edebiliriz, nasıl bir faydamız olabilir diye düşünmeye başladık. Endüstriyel hava temizliği konusunda sahip olduğumuz 34 yıllık deneyimi, iç ortam hava kalitesini arttıracak çalışmalarda kullanarak BOA AIR markasını çıkardık ve kapalı ortamların havasını temizleyen Temiz Hava Dolapları geliştirdik. Bu konuda başta Almanya ve İngiltere pazarları olmak üzere bir çok ülkeden yoğun talep alıyoruz” dedi. Temiz Hava Dolabı ile taleplerin arttığını söyleyen Boysan, “Pandemi döneminde dahi Kenya’ya yedi tır, Estonya’ya bir tır Endüstriyel Toz Toplama Sistemlerimizi ulaştırdık. Hâlihazırda 19 ülkeye ihracatımız var. 2020 yılı sonuna kadar AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve ABD pazarına ürünlerimizi ihraç etmeyi hedefliyoruz. Endüstriyel alanlar için geliştirdiğimiz üç yeni ürünümüzü piyasaya süreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.