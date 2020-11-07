Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlanacak. Üreticilere dekar başına olmak üzere çeltik ve kütlü pamuk için 66 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 26 lira, patates için 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 30 lira, dane mısır için 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 19 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ila 100 lira destek verilecek. Bu sene 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 370 lira destek verilecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van şehirlerinde doğan buzağılara, ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak. Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.