Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı şirketlerin olmayan oranda indirim yaptığını, bazılarının kampanya öncesinde 2'ye katladıkları fiyatlarını indirmiş gibi yaptıklarını, buna karşı dikkatli olunmasını öneren Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal yalancı indirimlere dikkat edilmesini tavsiye etti. Ticaret Bakanlığı düzenlemesinde çok az miktarlı ürüne yapılan büyük indirimin bütün ürünlerde yapılmış gibi gösterildiğini, bunun suç olduğunu, bakanlığın ilgili kurumlarının buna müdahale etmesi gerektiğini söyleyen Koçal "Bazıları da çok fahiş indirimler yapıyor, elinde olmayan stok için aşırı talep topluyor. Bunun amacı kredi kartı bilgisini elde etmek olabilir. Bu tür girişime karşı da dikkatli olunmalı, indirim yalanıyla amaçlanan alışveriş artışı ve borçlanmaya meydan verilmemeli. Tüketici yararına aykırı davrananlar, her ilçede bulunan tüketici hakem heyetleri ile Ticaret Bakanlığı şikâyet hatlarına bildirilmeli" dedi.