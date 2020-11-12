Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - ANKARA

BOTAŞ’ın, Güney Koreli Hyundai Tersanesi’ne sipariş ettiği ve 225 milyon dolara mal olduğu belirtilen yeni FSRU gemisini teslim almak için son hazırlıklar yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda İzmir Aliağa’da ve Hatay/Dörtyol’da devreye alınan Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) terminallerinin ardından, Saros Körfezinde üçüncü FSRU tesisinin devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydederek "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacak" dedi. Edinilen bilgiye göre gemide son testler yapılıyor. ‘Ertuğrul Gazi’nin Dörtyol’da hizmet vermesi planlanıyor.

186 BİN METRE SONDAJ YAPILDI

Dönmez, ayrıca karada ve denizde yürütülen hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri kapsamında 2020'nin ilk dokuz ayında üçü denizde 73'ü karada toplam 76 arama, üretim ve tespit kuyusu açıldığını ve yaklaşık 186 bin metre sondaj yapıldığını söyledi. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de çalışmaların hakkında da bilgi veren Dönmez şunları kaydetti: Sismik araştırma gemilerimiz Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis, sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz ile denizlerimizde detaylı aramalar yürütüyoruz. Fatih gemimiz 5 Kasım'da Sakarya Sahası'ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlamış olup 31 Ocak'ta teslim alınan ve modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz ise 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacaktır.

40 YENİ KUYU AÇILACAK

Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildiğini hatırlatan Dönmez, burada sürecek çalışmalar doğrultusunda Sakarya havzasında yaklaşık 40 kuyu açılacağını aktardı. Dönmez, mevcut tüketim miktarına bakıldığında bu keşfin piyasa ihtiyacının önemli bir miktarını karşılamasının beklendiğine işaret ederek "Yaklaşık 49 milyar metreküp gaz ithalatını kapsayan uzun vadeli doğal gaz alım kontratlarımızın süresinin önümüzdeki beş altı yıllık dönem içerisinde dolacağı dikkate alındığında, ülkemizin doğalgaz ithalat planlamalarının yeniden değerlendirilmesi ve olası müzakerelerin bu yeni durum gözetilerek yapılması gerekecektir” ifadelerini kullandı. Dönmez, doğalgaz arz güvenliği kapsamında yıllık 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip Güney Gaz Koridoru’nun ana omurgasını oluşturan TANAP üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla Türkiye'ye yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştiğini bildirdi. TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmalarının da tamamlandığını dile getiren Dönmez, TAP'ın işletmeye alınmasının ardından yıllık 10 milyar metreküp Azerbaycan gazının Avrupa'ya arz edileceğini vurguladı.

OTOGAZ KULLANIMINDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da Türkiye'nin dünyanın en büyük 16. LPG pazarı olduğunu belirterek, 2019'da Türkiye'nin otogaz kullanımında Güney Kore'yi geçerek birinci sıraya yükseldiğini söyledi. Yılmaz, bugün 81 il merkezinin tamamında ve 559 ilçe ve beldede konutlarda doğal gaz kullanıldığını ve yıl sonunda doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısının ise 585'e ulaşacağını kaydetti.

AKKUYU 2023'DE DEVREYE GİRİYOR

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci ünitesinin inşasına başlandığına dikkat çekerek “Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesi için inşaat lisansı verilmiş ve ikinci ünitenin temeli de 8 Nisan 2020’de atılarak temel döşemesi betonlama çalışmaları tamamlanmıştır. Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesi için 23 Temmuz'da sınırlı çalışma izni alınmış ve dördüncü ünite için yapılan inşaat lisansı başvurusu 3 Temmuz'da uygun bulunmuştur. Hedefimiz cumhuriyetimizin 100. yılında Akkuyu NGS'nin ilk ünitesini devreye alarak diğer ünitelerin de birer yıl arayla 2026 yılı sonuna kadar işletmeye alınmasıdır. Ayrıca bu çerçevede Rusya’da nükleer enerji alanında 102 lisans ve 47 yüksek lisans öğrencimiz eğitimine devam etmekte olup mezun olarak yurda dönen 143 öğrencimiz ise projede çalışmaya başlamıştır” dedi.

RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE REKOR

Bakan Dönmez, 6 Kasım’da 151 bin 325 megavatsaatle rüzgârdan günlük elektrik üretimi ile rekor kırıldığını bildirdi. Dönmez'in elektrik üretim verilerine ilişkin paylaştığı grafiğe göre 6 Kasım’da günlük elektrik üretimi 870 bin 714 megavatsaat seviyesinde gerçekleşti. Bu üretimin 227 bin 630 megavatsaatini doğalgaz santrallerinin, 193 bin 453 megavatsaatini ithal kömür ve 134 bin 775 megavatsaatini linyit santrallerinin üretimi oluşturdu. Söz konusu tarihte, rüzgâr santrallerinden elektrik üretimi 151 bin 325 megavatsaat olurken hidroelektrik santrallerinde 90 bin 922, güneş enerjisi santrallerinde 30 bin 711, jeotermal santrallerde 26 bin 421 ve biyokütle santrallerinde 14 bin 661 megavatsaat üretim yapıldı. Kalan 817 megavatsaatlik kısım diğer kaynaklardan üretildi.