Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Şu anda Türkiye’de, Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyonu, Bulaşanlar Komisyonu, Bitki Sağlığı Komisyonu, Yem Komisyonu, Biyolojik Tehlikeler Komisyonu, Belirli Gıda Bileşenleri ve Yeni Gıdalar Komisyonu ile Gıda Katkı Maddeleri Komisyonu olmak üzere, farklı alanlarda görev yapan bilim insanlarının görev yaptığı yedi komisyon bulunuyor. Gıda denetimine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, bunlara ek olarak önümüzdeki yıl, Gıdayla Temas Eden Madde ve Malzemeler Komisyonunun kurulması için hazırlıklara başladı. Bunun yanı sıra kontrol laboratuvarı altyapısını güçlendirmek üzere gelecek sene altı yeni gıda kontrol laboratuvarının daha açılması hedefleniyor.