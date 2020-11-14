Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 saniyede tamamlanmayan işlemler iptal edilecek. Yeni sistemle vatandaşlar 7 gün 24 saat işlem yaparken şu anda 1.000 lira olan üst işlem limitinin artırılması da gündemde olacak. FAST sisteminde alıcı ve gönderene bildirim zorunluluğu bulunuyor. Sistem IBAN numarası yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-Posta adresi gibi bilgiler kullanılarak başlatılacak.

EFT ile FAST'in farkları ise şöyle: EFT'de paranın ne zaman alıcı hesap tarafından kullanılabileceğine dair mecburiyet bulunmazken FAST'te hesaba geçtiğinde kullanım mümkün. EFT mesai saatlerinde, FAST 7-24. EFT'de bildirim mecburi değil, FAST'de şart. Bankaların bu işlemden alacağı ücretler konusunda çalışma sürüyor. FAST ile cep telefonu üzerinden gönderim sağlanacak. Ticari ve bireysel kullanım mümkün olacak.