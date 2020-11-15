Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetiminde yaptığı değişikliklerden sonra, önümüzdeki haftadan itibaren önemli bir süreç başlayacak. Ekonomide yeni yol haritasının belirleneceği bir dizi toplantı yapılacak, sahadan gelen talepler, yatırımların önündeki engellerin aşılması için çözüm önerileri tartışılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta 81 şehrin oda ve borsa başkanları ile bir araya gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise iş dünyasının temsilcileri ile buluşacak. Bu toplantıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katılacak ve yatırımların önündeki engeller, hukuk alanında iş dünyasının karşılaştığı problemler masaya yatırılacak, çözüm önerileri tartışılacak. Cumhurbaşkanı’nın, yeni ekonomi yönetimine de Türkiye’nin cazibe merkezi hâline getirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda “Gerekli adımları atın, arkanızdayım” mesajı verdiği belirtildi. Üretime dayalı politikalar izlenmesi ve ithalatın azaltılmasına yönelik de bir dizi tedbir devreye girecek. Türkiye Varlık Fonu bazı yatırımlarda destekleyici rol üstlenecek. Varlık Fonu’nun desteği ile 2021 yılının ikinci yarısında Adana Ceyhan’da 10 milyar dolarlık bir rafineri ve petrol türevi ürünlerin üretileceği bir petrokimya tesisi yatırımı yapılacağı belirtildi. Türkiye bu alandaki ihtiyacının sadece yüzde 15’ini içeriden karşılıyor. Kalan bölümü ithal ediliyor. Ceyhan’daki bu yatırımla Türkiye’nin ihtiyacı olan petrol türevi ürünlerin büyük bölümünün yurt içinden karşılanacağı belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte ayrıca, elektrikli araçların pillerinin Türkiye’de üretilmesine yönelik bir yatırım yapılacağı, dünyanın en büyük bir elektronik firmasının tablet ve telefon üretimi konusunda girişimlerin bulunduğu, bir otomobil şirketinin de Türkiye’de kuracağı fabrika konusunda görüşmelerin sürdüğü bilgisi verildi. AK Parti’nin ekonomi kurmayları, Türkiye’deki teşvik sistemini de gözden geçirilerek, reel sektörün talepleri doğrultusunda yeni bazı adımların atılabileceğini dile getirdi.