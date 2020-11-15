Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Haziran ayından itibaren hizmet vermeye başlayan platform, büyük sanayi firmalarından KOBİ'lere kadar her ölçekten firmayı dijital ortamda bir araya getirirken, fabrikalardaki atıl stok ve ikinci el makineleleri de yeniden ekonomiye kazandırıyor. Firmalar platform üzerinden ihtiyaç duyduğu ürünlere de anında ulaşabiliyor. Sanayidebul CEO'su Cenk Torun platform üzerinden firmalara talep verme, teklif alma ve ilan oluşturma gibi hizmetler sunduklarını belirterek, "2018 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde faaliyet gösteren 3 milyon 160 bin kurum bulunmakta. Bu kurumlardan 2 milyon 244 bini sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor, Sanayidebul beş sene sonunda faaliyet gösteren bu kurumların minimum 560 binine ulaşmayı hedefliyor. Ülkemizde faaliyet gösteren 3 milyon 160 bin kurumun ortalama ciro değeri 7,8 trilyon TL. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama ciro değeri ise 6,6 trilyon TL’ye ulaşmış durumda. Hedef, 2020 yıl sonunda talep değerini bi milyon dolar seviyesine taşımak. Beş yıl sonraki hedef ise 11 bin üye sayısına ulaşarak yıllık 34 milyar TL’lik talep havuzu oluşturmak" dedi.

Alüminyum, demir/çelik, petrokimya, orman ürünleri, makine ve teknik ekipman gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalara hizmet verdiklerini dile getiren Torun, "Özellikle KOBİ’ler, fuarlara katılmak ya da yüklü pazarlama maliyetleri altına girmek zorunda kalmadan ürünlerini Sanayidebul platformu üzerinde tanıtma ve satma fırsatı yakalıyor. Daha da önemlisi, Türkiye’nin geniş coğrafyasına yayılmış, organize sanayi bölgelerindeki firmalar, Sanayidebul aracılığıyla birbirlerinden, ürün ve hizmetlerinden haberdar oluyor ve ticaret yapma fırsatı buluyor. Sanayidebul fırsat ilanları bölümüyle üye şirketler ellerinde kalan stok malları değerlendirme imkânı buluyor. Sıfır ve ikinci el sanayi makinelerinin satışı gerçekleştirilebiliyor. Acil ihtiyaç olan ürün ve parçalar kolaylıkla bulunuyor. Çeşitli indirim ve kampanyalardan haberdar olma fırsatı yakalanıyor. KOBİ’lere satın alma, satış ve operasyonel giderlerden tasarruf ederek firma başına yıllık ortalama 143 bin TL civarında bir kazanç sağlama fırsatı sunuluyor. Sanayidebul satın alma yöntemi sayesinde firmaların yaptıkları alımlarda en az yüzde 5 ile 7 arasında avantaj elde ediyor. Ortalama bir KOBİ’nin aylık 100 bin TL ile 400 bin TL seviyesinde alım yaptığı düşünüldüğünde, firmalara 5 bin TL ile 20 bin TL arasında kazanç sağlama fırsatı sunuluyor" diye konuştu. Torun, ayrıca Azerbaycan üzerinden yurt dışına açılacaklarını, Belçika, Fransa ve Almanya için de ön çalışma başlattıklarını bildirdi.