İstanbul Kapalıçarşı’da 476,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477 liradan, 3 bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 98 liradan, 426 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430 liradan, 3 bin 6 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 26 liradan, bin 503 liradan alınan Yarım Ziynet bin 513 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek Ziynet 757 liradan satılıyor.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar
18.11.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,altın fiyatları,
747328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/747328.aspx
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