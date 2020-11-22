Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Birçok ulaşım yolu kullanılarak yapılan ticaret olarak bilinen kombine taşımacılıkta hâlihazırda Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Belarus, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Moldova ile anlaşmalar bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Slovenya, Kırgızistan, Litvanya, Irak, İran ve Pakistan ile de anlaşma imzalanması planlanıyor. Bu ülkelerle sürecin devam ettiği öğrenildi. Verilere göre Türkiye’nin ihracatının yüzde 55’i deniz yolu üzerinden, yüzde 35’i ise kara yolu üzerinden gerçekleşiyor. Bu oranda demir yolunun payının da artması isteniyor.

LOJİSTİK MERKEZLERLE BİRLİKTE GELİŞECEK

Kombine taşımacılık, ülke ekonomisine değer katmasının yanı sıra daha ucuz ve daha güvenli taşıma imkânı da sunuyor. Bu taşımacılık türünü geliştirmek ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri verebilmek için ise lojistik merkezler hayata geçiriliyor. Hâlihazırda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, planlanan 25 lojistik merkezden 11’ini işletmeye almış durumda. Son olarak Konya Kayacık Lojistik Merkezi açılırken Kars Lojistik Merkezinin yapımı da devam ediyor. Geçtiğimiz sene hayata geçirilen Lojistik Master Planı ile kombine taşımacılığın geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Lojistik Master Planı hedeflerine ulaşılabilmesi için ulaşım altyapısına uzun vadede 110 milyar dolar yatırım yapılması planlanmıştı.