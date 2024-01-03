7500 lira emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

3 Ocak 2024 19:29 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 19:31

7 bin 500 lira emekli maaşı ne kadar oldu? TÜİK, 2024 SSK, Bağ-Kur emekli zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte, 7500 lira alan emekli artık ne kadar alacak? Detaylar…

7500 LİRA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre, emekli enflasyon farkı 2024'ün ilk yarısı için yüzde 37,57 olacak. En düşük emekli maaşı 10 bin 317 oldu. Bunu Meclis'in refah payı, en düşük emekli maaşı düzenlemeleri izleyecek. 16 Ocak'a kadar tatilde olan Meclis, ilk oturumunda emeklileri görüşecek.

Meclis'in ne zaman emekli zammını görüşeceğine de değinen Yılmaz, takvime ilişkin tahminlerini paylaştı. Kök aylıklara yapılacak zam sonrası birçok kişinin maaşının en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında kalacağının altını çizen Yılmaz, "Refah payı, seyyanen zam gibi düzenlemelerin hepsinin Meclis’ten geçmesi lazım. Ama Meclis kapalı olunca nasıl olacak? Bu da kamu otoritesinin elinde olan bir durum. İki satırlık bir kanun maddesi ile olabilir" dedi.

MECLİS EMEKLİYİ NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesi aldığına dikkat çeken Yılmaz, emekli zammının Meclis'e geleceği tarihe ilişkin şunları söyledi:

"Memur emeklileri maaşlarını ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Dolayısıyla ilk ödeme 17 Ocak’ta olacaksa en geç Meclis’in açıldığı 16 Ocak’ta düzenleme gelmesi gerekir. Ya da yetişmezse buradaki fark bir sonraki maaşa yansıtılabilir. Ancak önümüzde bir seçim var. Bu sebeple Meclis işi Şubat ayına bırakmaz. 16 Ocak’tan önce acil bir toplantı yapar diye düşünüyorum."

MAAŞLAR NASIL HESAPLANDI?

Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanması için çok önemli. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLARI NE OLDU?

TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranları da böylece netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam almaya hak kazanırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMLARI NE OLDU?

Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 49,25 olarak hesaplanacak. Öte yandan memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, yüzde 49,25 zam ile 14 bin 739,93 liraya çıktı.