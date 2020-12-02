Çalışmaları yerinde görmek üzere bir ziyarette bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a bilgi veren AKSS Fabrikası Genel Müdürü Bülent Işık, fabrikada son dokunuşların yapıldığını söyledi. Altunyaldız, toplam 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip fabrikanın, mühendislik ve tasarım alanında görev yapan 820 personel ve 400 teknisyenle 1220 kişiye istihdam sağlayacağını aktardı. Fabrika, ileriki zamanda güvenli bilişim teknolojileri (IT) yapılarına da uyumlu şekilde cevap verebilecek şekilde ziyan edildi. Fabrika savunma sanayii alanında ihracatın artışına da önemli katkı sağlayacak.
Silah sistemleri fabrikası açılıyor
02.12.2020 - 04:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 - 04:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ASELSAN Konya Silah Sistemleri (AKSS) Fabrikası, 17 Aralık'ta açılacak. Gerek tasarımı gerekse yapımı ile bir model yatırım olan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının savunma sanayiinin yeni nesil üretim merkezi olacağı belirtildi.
Etiketler : ASELSAN Konya Silah Sistemleri,
750399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/750399.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER