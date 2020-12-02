Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmaları yerinde görmek üzere bir ziyarette bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a bilgi veren AKSS Fabrikası Genel Müdürü Bülent Işık, fabrikada son dokunuşların yapıldığını söyledi. Altunyaldız, toplam 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip fabrikanın, mühendislik ve tasarım alanında görev yapan 820 personel ve 400 teknisyenle 1220 kişiye istihdam sağlayacağını aktardı. Fabrika, ileriki zamanda güvenli bilişim teknolojileri (IT) yapılarına da uyumlu şekilde cevap verebilecek şekilde ziyan edildi. Fabrika savunma sanayii alanında ihracatın artışına da önemli katkı sağlayacak.