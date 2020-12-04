Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında özenle mağazalara ve tezgâhlara getirilen kışlık ürünlerde alışveriş oranı, geçen yıllara göre oldukça düşük seyrediyor. Mağaza sahipleri ve pazarcılar, kışlık ürünleri depoya kaldırma korkusu yaşıyor. Giyim mağazası işletmecisi Umut Yüksel, "Sezonu açtık ama zaten ‘Ne zaman yasaklar gelecek?’, ‘Ne satacağız?’, ‘Mal almalı mıyız?’ diye hep kararsızlık içerisindeyiz. Her şeyimiz hazır, insanların gelmesini bekliyoruz. Ama o da şu an mümkün gözükmüyor. Satışlarda yüzde 70’lik düşüş var. Kiramız, elemanımız, sigortamız, yemeğimiz derken, bazen cebimizden koyuyoruz. Malı depolara kaldırıp seneye bir daha devam edeceğiz, durum onu gösteriyor" dedi.