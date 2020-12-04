Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Kral Şakir’in babası ve Grafi2000 Prodüksiyon’un kurucusu karikatürist Varol Yaşaroğlu, lisanslı ürünler kapsamında 50 kategoride 40’tan fazla şirketle iş birliğine gittiklerini belirterek “Satışların 2019’a göre bu yıl 1,5 kat artmış olması bize, Kral Şakir ile yerli firmalarımız için de bir ‘karakter fabrikası’ meydana getirdiğimizi göstermiş oldu. 2021 yılı için satış hedefimiz de iki kat artış” dedi.

Yaşaroğlu, Kral Şakir'in uluslararası çizgi film kanalı Cartoon Network’te yayınlanan ilk Türk çizgi dizisi olduğuna dikkat çekerek "Kral Şakir, bugün artık Orta Doğu’dan Afrika ve Türk Cumhuriyetlerine kadar, 18 farklı ülkede sekiz ayrı dilde gösterimde. Türk firmalarının Kral Şakir lisanslı toplam 10 milyon adet üretimle ve 200’ü aşan ürünle yurt dışına taşıyor olmasından çok memnunuz. Kral Şakir 2020 yılında okul kategorisinde de 8 milyon 820 bin TL’lik ürünümüz satıldı. Ürünlerimizin önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa da dâhil toplamda 35 ülkede satılır hâle gelmesini istiyoruz” diye konuştu.