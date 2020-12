Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Pandeminin dünyada zor olan her şeyi daha da zorlaştırıp, az olanları daha da eksilttiği bugünlerde dezavantajlı kesimler için hayatı kolaylaştırmak çok daha büyük önem kazandı. Bu gerçekten hareket eden Kale Grubu, bu yıl 4. defa verilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü organizasyonunda, sosyal değerleri öne çıkaran projeleri ödüllendirdi. Mülteci kadınların geçimini sağlayacak ekonomik geliri sağlamasını sağlayan girişim Erken Aşama, otizmli bireylerin daha fazla eğitim alabilmesi için hazırlanan proje ileri aşama ödülü alırken, restoran ve kafe gibi alanlarda engelli bireylerin yalnız ve rahat hareket etmesini sağlayacak proje de 'iş birliği' ödülü aldı. Bu yıl ilk defa verilen 'Pandemi Özel Ödülü'ne ise hastanelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin 3 boyutlu ve hızlı üretilerek ulaştırılmasını sağlayan projeye lâyık görüldü.

Her yıl 4 Aralık'ta gerçekleştirilen ödül organizasyonu ile ilgili olarak online bir buluşmada konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, pandemi sürecinin herkese 'uyanma' ve 'harekete geçme' çağrısı yaptığını belirterek "Şimdi özümüze dönme, ancak önümüze bakma zamanı. Eleştiren değil, sahada mücadele veren olmalıyız. Ürettikleri yenilikçi fikirlerle geleceğe dair umutlarımızı yeşerten sosyal girişimcileri destekleyerek yarınlar için bugünden ekosistem yatırımı yapıyoruz" dedi.

Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur anısına gerçekleştirilen ödülleri dünyanın ilk ve en büyük sosyal girişimcilik ağı Ashoka Türkiye ortaklığında gerçekleştirildiğini söyleyen Okyay Kale Grubu'nun küresel sorunların büyüklüğü karşısında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni iş modellerine sosyal faydaya odaklanan problemlere alternatif çözümler üretebilen girişimlerin yanında olmayı hedeflediklerini anlattı. Sosyal girişimcilere 'can suyu' olması amaçlanan organizasyonda; Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği kategorilerinde birinci olan girişimcilere 50 bin lira, Pandemi Özel Ödülü'nü kazanan girişimciye ise 30 bin lira para ödülü takdim edildi. Aynı zamanda girişimciler, Kale Grubu'nun ilk genel merkez binasının dönüştürülmesiyle oluşturulan Kale Tasarım ve Sanat Merkezini fiziki ve dijital buluşma merkezi olarak da kullanabilecek.

GELECEK İÇİN ÇALIŞAN GENÇLER ÜMİT VERİYOR

Zeynep Bodur Okyay "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında okuyan, yazan, düşünen, toplumsal sorunlara çözüm arayan gencecik insanlar olduğunu bilmek bana umut veriyor" diyerek projeler hakkında şu bilgileri verdi:

* Joon ekibi 30 bin mülteci kadına el yapımı ürünler üretme imkânı sağladı. Bu ürünler satılarak gelir 80 kadına ulaştırılıyor.

* TOLKİDO, sayıları 550 bini aşan otizmli çocuğtan sadece 50 bininin özel eğitim gördüğünü öğrendi. Şimdi 12 bin çocuğa öğrenme hızını yüzde 48 artıran programla destek veriyor.

* Blindlook adlı girişim, engellilerin yardım almaksızın kafe ve restoranlarda sesli menü özelliğiyle hizmet almasını amaçladı. Şimdi 2.500 engelli bu hizmeti kullanıyor.

* Pandemi Özel Ödülünün girişimcileri, 3 ayda 1,5 milyondan fazla siperlik, entübasyon ve umune alma kabini, antibakteriyel tulum üretip 81 ile ulaştırdı, ulaştırmaya devam ediyor.