Son bir yılda aynı ürünlerden oluşan mutfak alışverişimizin tutarı, yüzde 32 oranında arttı. Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 10, et ve balık fiyatları yüzde 17,9 süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 27,6, yağ fiyatları yüzde 21, meyve fiyatları yüzde 67,4, sebze fiyatları yüzde 49,2, bakliyat fiyatları yüzde 24,8, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 21,7 oranında artış kaydetti.
Mutfak sepetimiz yüzde 32 zamlandı
06.12.2020 - 03:53 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 03:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gıda fiyatlarında yaşanan artış, mutfak alışverişine de hissedilir ölçüde yansıdı.
Etiketler : enflasyon,alışveriş,
751293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/751293.aspx
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