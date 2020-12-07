Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada yenilenebilir enerji yatırımları yıl geçtikçe artıyor. Türkiye'de de üretim ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi için, bu alanda yatırımlar hızlandı. Bunlardan en önemlisi, Kalyon Holding tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan güneş paneli üretim fabrikası... Güneş paneli üretiminin AR-GE dâhil tüm aşamalarını entegre şekilde tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 400 milyon dolar yatırımla kuruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu "Türkiye'de sadece güneş paneli montajı yapılıyordu. Biz Türkiye'de ilk defa güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında topladık. Karapınar GES için, kullanım ömrü 30 yıl olan 3,5 milyon panel üretiyoruz. Buradaki paneller yüzde 75'in üzerinde yerlilik oranına sahip. Bunu yüzde 90'lara çıkaracağız. 500 megavat olan üretim kapasitesini de gelecek yıl 1.000 megavata çıkaracağız. 1.400 kişiye sağladığımız istihdam rakamı, 2 bin 100 olacak. Karapınar GES'teki güneş paneli kurulumu devam ediyor. Kurulu güç, üç aylık sürede 40 megavata ulaştı. Faaliyete geçtiğinde 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Yerli ve millî enerji atılımı açısından ülkemiz için değerli bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi. Karapınar GES faaliyete geçtiğinde, Türkiye'de güneş enerjisinin payı yüzde 20 artacak. Burada üretilecek elektrikle, cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı hedefleniyor.