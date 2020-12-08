Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Vodafone, Türkiye’nin önde gelen online market servislerinden bir olan İstegelsin iş birliği ile market satışlarına başladı. Vodafone, yedi bini aşkın ürünün sunulacağı Süpermarket Yanımda ile ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile aylık dokuz milyon kullanıcıya hizmet verdiklerini belirterek “Şimdi bir adım daha atarak bu platform üzerinden müşterilerimizin online market alışverişi deneyimi sunuyoruz. İstegelsin ortaklığında hayata geçirdiğimiz Süpermarket Yanımda ile müşterilerimiz, market alışverişlerini hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabilecek. Süpermarket Yanımda ile ilk etapta ayda 25 bin, ilerleyen dönemde ise 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak e-Ticaret yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. İstegelsin CEO’su Sedat Yıldırım da müşteri neredeyse orada olacaklarını belirterek “Vodafone müşterilerine ilk etapta İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bodrum'da hizmet vereceğiz. 2021 yılının ilk çeyreğinde ise İzmir ve Eskişehir'de olacağız. Ardından diğer büyük şehirlerde hizmet vermeye başlayacağız” diye konuştu.

Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasına veya Fırsatlar Dünyası’na girerek Süpermarket Yanımda sekmesine ulaşabilecek. Müşteriler meyve sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara kadar yedi bin üründen istediğini alabilecek. Teslimat ise İstegelsin tarafından yapılacak. Uygulama ilerleyen zamanda diğer operatör müşterilerinin kullanımına da sunulacak.

İLK KULLANIMDA 10 GB HEDİYE

Vodafone, Süpermarket Yanımda’yı ilk defa kullanan müşterilerine haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye edecek. Ayrıca, lansmana özel olarak müşterilere 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim sunulacak. Diğer yandan, Vodafone Red’e geçen müşteriler de Süpermarket Yanımda’da 50 TL indirim kazanacak.