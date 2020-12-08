Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Uygulama ile müşteriler araç camını dahi açmadan almak istediği akaryakıt miktarını karşı tarafa iletip dijital olarak ödeme yapabilecek. Uygulama üzerinden yüzde 5’e varan indirimler sunacaklarını belirten Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, “Yeni ödeme sistemimiz Vaay ile hijyeni, konforu ve ekonomiyi kodladık. Dijitalleşme ve veri analizine önem veren marka olarak bu süreçte dijital çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yakın gelecekte yeni normal şartlara herkesten önce hazırlanmak istedik ve yüksek teknoloji içeren uygulamamızı başlattık. Proje geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Pandemi döneminde temassız ödemelerin üç kat artıp 563 milyona ulaştığını hatırlatan Varlık “Hedefimiz 20 milyona yakın bireysel araç sürücüsü. Biz burada ‘Sadece taşıtı tanıma, insanı da tanı’ diyerek hareket ettik. Sistem tüketicilere yakıt alışverişinin geçmişini takip etme imkânı verecek. Aylık yakıt alım kotası belirlemesine imkân verecek” diye konuştu.