Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

300 milyon TL’lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL’lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. KOBİ'ler böylece yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Bir yılı ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanılacak kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında KOBİ'lere 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor. KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını belirten Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.