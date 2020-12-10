Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Kütahya’da bulunan 7 fabrikasında ürettiği seramikleri dünyanın 79 ülkesine ihraç eden NG Kütahya Seramik, 8’inci fabrika için kolları sıvadı. Kendi öz sermayesiyle yaklaşık 2 milyar TL’lik bedel ile Kütahya’da gerçekleştirilecek yeni yatırım, 29 Ekim 2021’de ilk etabı devreye alındığında, 300 kişilik istihdam oluşturacak. Yatırım tamamlandığında istihdam sayısı bine çıkacak. 110 bin metrekarelik kapalı alanda, günlük 22 bin metrekarelik kapasiteyle üretim yapacak olan yeni fabrika Türkiye’nin seramik sektöründe Endüstri 4.0 kullanarak üretim yapacak ilk fabrikası olacak. Nano teknolojik ürünlerin üretileceği fabrika çevreye duyarlı yeşil tesis olarak kendi elektriğini de çatısındaki güneş panellerinden elde edecek.

TALEBE YETİŞEMİYOR

Pandemi döneminde de yüzde 100 kapasite ile üretim gerçekleştirmelerine rağmen, yurt içi ve yurt dışı odaklı talepler karşısında yeni fabrika yatırımı kararı almak zorunda kaldıklarının altını çizen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, yeni yatırımla kapasitelerini yüzde 70 artıracaklarını ifade etti. Güral “Her gün 90 kamyon seramik üreterek Türkiye’ye ve dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz. Pandemi döneminde hem yurt içinden hem de özellikle Avrupa ve Amerika kıtası olmak üzere yurt dışından ciddi taleple karşılaştık. Yeni fabrika yatırımımız ile bu talepleri karşılamanın ötesinde, Türkiye ve dünyadaki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Ülkemize güveniyoruz. Türkiye ekonomisi bu ve benzeri yatırımlarla büyüyecek” dedi.

BÜYÜK EBATLI ÜRETİM

3 yıl içinde 3 etap hâlinde tamamlanacak yeni fabrikanın baştan sona Endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak üretim yapan Türkiye’nin ilk fabrikası olacağını vurgulayan Güral, şöyle devam etti: Önümüzdeki ay temeli atacağız. Tek çatı altında üretim yapan Türkiye’nin en büyük seramik fabrikasına imza atıyoruz. Seramik sektöründe Endüstri 4.0’a geçiş yapan Türkiye’de ilk, dünyada 5’inci şirket olarak anılacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Endüstri 4.0 teknolojisi kullanarak üretim yapan Türkiye’nin ilk fabrikası olarak aynı zamanda DDG (Digital Decoration & Glazing) teknolojisini Türkiye’de ilk, dünyada 7’inci uygulayan şirket unvanına sahip olacağız. Yeni fabrikada dünyanın en büyük ebatlı seramik karolarını üretmeye devam edeceğiz.

Sektörün farklı bir alanına girecek

Bu yılın ilk 11 ayında metrekare olarak yüzde 24 ihracat artışı gerçekleştirdiklerini belirten Erkan Güral “Bu seneyi 1 milyar TL’lik ciro ile kapatacağız. Yurt içinde 275 mağazamız bulunuyor. Pandemi sürecinde 25 mağaza daha ekledik. Yeni fabrika yatırımımızın yanı sıra, Antalya’da yapımı devam eden yeni otelimizi mart ayında tamamlayarak nisan ayında hizmete sunacağız. Sektörümüzün farklı bir alanıyla ilgili bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

Made in Turkey’e yatırım yapılmalı

Türk seramik sektörünün dünyada seramik üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerle yarışır hâle geldiğine değinen Güral “İtalya ve İspanya ile rekabet ediyoruz. Türk seramik sektörü son yıllarda yaptığı yatırımlarla buradaki üreticilerin çoğunu geride bıraktı. En büyük eksiğimiz, Made in Turkey marka değerini olması gereken yere getiremedik. Sektörümüzün Made in Turkey markasına yatırım yapması gerekiyor” diye konuştu.